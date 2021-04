tmw Buffon e il futuro in bilico alla Juve: il primo nome per l'eredità è Audero della Samp

vedi letture

La Juventus pensa al futuro e lo fa anche ragionando sulla lista dei giocatori formati nel settore giovanile da inserire poi nella lista sia per la Serie A che per la Champions League. Gianluigi Buffon potrebbe dare il suo addio definitivo al calcio a fine stagione o comunque al club bianconero qualora volesse provare ancora una stagione da protagonista altrove. Al momento non ci son certezze, visto che l'ultima volta che Buffon ne ha parlato, al Guardian, ha detto che "nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023. Questo è il massimo. Ma potrei anche smettere tra quattro mesi. Mancato rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita".

Idea Audero Tutto tace al momento sul rinnovo, Andrea Agnelli, la dirigenza e Buffon si riaggiorneranno a fine stagione. Però il club valuta sin da ora soluzioni e ipotesi e per questo il primo nome è quello di Emil Audero della Sampdoria. Questo perché non andrebbe a intaccare uno slot sia per la rosa del campionato che per quella della Champions ma rientrerebbe come formato in rosa. E soprattutto in Europa, dove nelle scorse stagioni e anche in questa i bianconeri hanno dovuto fare i conti con i limiti dei 'formati nel vivaio' (solo Rugani e poi Pinsoglio, ndr), liberare un posto con il secondo portiere è un fattore che potrebbe poi permettere di arrivare a un numero più ampio possibile di senior in rosa.

Fiducia su Audero Non solo questo, chiaramente. Audero sta dimostrando in questi mesi alla Sampdoria, in queste stagioni, di essere portiere di livello. Di essersi guadagnato la fiducia di Claudio Ranieri e anche sirene importanti che nel corso delle settimane sono arrivate anche dall'estero. Per ora Juventus e blucerchiati non hanno discusso di cifre e non hanno aperto una trattativa ma c'è la consapevolezza che, qualora Buffon dovesse chiudere col calcio o decidere di provare un'ultima esperienza altrove, Audero sarebbe il primo nome in lista.