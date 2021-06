tmw C'è l'offerta dell'OM per Pol Lirola: 12 milioni. Ma la Fiorentina continua a fare muro

C'è il rilancio dell'Olympique Marsiglia. L'OM ha formulato alla Fiorentina un'offerta da 12 milioni di euro per l'acquisto del terzino Pol Lirola, calciatore ceduto a gennaio al club francese con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato proprio a 12 milioni (ma l'opzione era valida fino a fine maggio).

L'offerta è stata fatta recapitare alla Fiorentina da qualche giorno, ma per il momento il club viola nicchia. Fa sapere di voler puntare su Lirola, e per questo l'OM sta valutando anche altre soluzioni per la fascia destra. Come Daniel Wass, terzino destro del Valencia protagonista con la Danimarca all'Europeo.