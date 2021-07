tmw C'è mezza Europa sul crack danese Faghir. Sul 'nuovo Ibra' anche Atalanta e Bologna

Il nome Wahid Faghir è uno di quelli che gli addetti ai lavori hanno sottolineato in rosso da tempo. Classe 2003, di Velje, sangue afghano, è uno dei grandi attaccanti del pallone internazionale che verrà. Ne sono convinti scout e osservatori di mezzo mondo così come il responsabile del settore giovanile del club danese dove è nato e cresciuto che lo ha paragonato sin da subito a Zlatan Ibrahimovic.

Faghir ha, come detto, numerosi estimatori. Anche in Italia. Secondo quanto raccolto in Danimarca da Tuttomercatoweb.com, sul diciottenne centravanti ci sarebbero tra le altre le attenzioni di Atalanta e Bologna.