Un talento al giorno, Wahid Faghir: 'The Next Zlatan' ha sangue danese e afghano

"The next Zlatan" gioca in Danimarca, ha 17 anni ed è alto un metro e ottantacinque centimetri: Wahid Faghir si muove come Ibra, segna come Ibra ma non è ancora Ibra. In Danimarca tuttavia c'è una fiducia cieca sulle qualità di questo classe 2003 gigantesco, capace di attirare a sè tutta la difesa e dare profondità alla squadra, ma anche di giocate spettacolari e gesti atletici straordinari, frutto di una personalità già molto sviluppata. Dovrà lavorare sul suo sinistro, ma dal punto di vista del senso del gol sembra già superiore al primo Ibrahimovic, quello che in Olanda incantava e che in Serie A non aveva avuto lo stesso impatto in termini di marcature. Curiosità: di chiara origine mediorientale, ma nato a Velje, in Danimarca, al momento è conteso dalla Nazionale guidata da Eriksen e dall'Afghanistan.

Nome: Wahid Faghir

Data di nascita: 29 luglio 2003

Nazionalità: danese

Ruolo: attaccante completo

Squadra: Vejle Boldklub

Assomiglia a: Zlatan Ibrahimovic