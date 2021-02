tmw Cairo: "Conte-Agnelli? Cose di campo legate all'adrenalina, oggi nessuna tensione"

Urbano Cairo, presidente del Torino, si è presentato dinanzi alle telecamere dopo l'assemblea della Lega Serie A. Queste le sue principali dichiarazioni, raccolte da TMW, tra questione diritti tv e caso Juve-Inter: "Ci sono delle offerte per i diritti tv, ora dobbiamo ragionarci. Anche il tema dei fondi sta a cuore a molte società, ho l'impressione che siano in diversi a voler procedere in tal senso.

Cos'è successo tra Campoccia e Preziosi?

"Ci sono magari delle situazioni differenti... Qualcuno sta cambiando idea, non si sa bene per quale motivo. Io però non sono preoccupato".

Si è parlato anche della Superlega?

"Dovete chiederlo ad altri, non a me. Come sapete, io sono contrario alla Superlega".

Un commento finale sul caso Conte-Agnelli.

"Le cose che avvengono durante le partite di calcio sono legate all'adrenalina che va a mille. Non ho visto nessun tipo di tensione tra Inter e Juve oggi, sono cose di campo. Questi episodi si verificano pure in altri campionati, anzi succede anche di peggio".