tmw Caos sostituzioni alla Roma: cambia il team manager, sarà Cardini dall'U19

Sarà Valerio Cardini il nuovo team manager della Roma. Attualmente team managerdell'Under 19 e al fianco dei giocatori, da questa stagione, lavora in AS Roma dal 2015. Prenderà il posto di Gianluca Gombar: fatale, per l'oramai ex team manager, la gestione dei cambi contro lo Spezia.