tmw Carnevali: "Con l'Inter abbiamo parlato di Raspadori, ma vogliamo tenerlo"

vedi letture

Da Rimini, dove oggi viene inaugurata la sessione estiva di calciomercato, l'AD del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato dei gioiellini del club neroverde, tra cui il nazionale Giacomo Raspadori, finito nel mirino dell'Inter: "Raspadori e Scamacca? Penso che siano due ragazzi che hanno richieste ma la volontà è di trattenerli perché sono ragazzi giovani e la politica del Sassuolo è trattenere i ragazzi giovani. Poi arrivano delle offerte importanti. Terremo fede al nostro pensiero ed è far sì che restino con noi. Con l'amico Marotta abbiamo parlato di Raspadori, ma è normale. È un giovane di prospettiva che non pensiamo di cedere. I rapporti con l’Inter sono ottimi, se riusciamo a far sì che restino in Italia ci fa piacere perchè valorizziamo il nostro campionato, ma è inutile nascondere che le opportunità dall’estero sono diverse da quanto possono offrire in Italia”.

LEGGI QUI LE PAROLE DI CARNEVALI