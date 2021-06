tmw Contatti Juve-Atleti per Saul e Dybala. Bianconeri destinazione gradita per lo spagnolo

Juventus alla finestra per Saul Niguez. Come raccolto da TMW, i bianconeri si sarebbero informati nel dettaglio riguardo alla situazione del centrocampista in rotta coi colchoneros, al pari di Manchester United, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco. Le ultime ore hanno registrato diversi contatti tra Torino e Madrid, sponda biancorossa, con l'Atleti che da una parte sta provando a intavolare una trattativa per Paulo Dybala e la Vecchia Signora che dall'altra ha chiesto lumi sul classe '94.

Saul, che in questa stagione ha collezionato 41 presenze con 2 gol e 1 assist tra le fila dell'Atletico Madrid campione di Spagna, ha deciso ormai da tempo di tentare una nuova avventura lontano del Wanda Metropolitano e dal suo entourage filtra sicuramente apertura in vista di un eventuale approdo in Serie A. L'ostacolo più grande? Oltre all'alta valutazione del cartellino da parte dei colchoneros (almeno inizialmente, la richiesta è pari a 50 milioni di euro), il nazionale spagnolo guadagna circa 7 milioni di euro netti a stagione. Cifre oggi forse più da Premier (o PSG) che da massimo campionato italiano.