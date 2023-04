tmw De Laurentiis e il caos tifosi: "Frangia delinquenziale da eliminare. Incontrerò Piantedosi"

vedi letture

Nel suo intervento nella sede dell'AssoLombardia, nell'evento "Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore", il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche della querelle con i tifosi, durante la sfida contro il Milan di domenica scorsa: "Parliamo di violenti, non di tifosi. C'è una frangia delinquenziale che va eliminata, con un Decreto Legge. Incontrerò Piantedosi nel pomeriggio, e avevo preso appuntamento dieci giorni fa senza sapere che sarebbe successo questo casino. Gli avevo detto che se non risolviamo questo problema possiamo dire addio al calcio".