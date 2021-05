tmw De Zerbi, prima il 'sogno europeo': la definizione con lo Shakhtar, la prossima settimana

Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk, ci siamo. Un sogno rincorso a lungo da parte del club ucraino, da parte dell'uomo mercato José Boto con l'avallo di tutta la proprietà, pronto a concretizzarsi. Dopo gli ultimi summit, decisivi per limare i dettagli dei contratti, validi fino al 2023 con la corazzata arancionera, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarà la prossima la settimana della definizione dell'accordo.

CHIUSURA COL BOTTO De Zerbi vuole chiudere come ha vissuto questo percorso al Sassuolo: al massimo, a pieno regime, cercando di regalare il sogno europeo al club neroverde. "Vado via all'apice", ha detto ieri, annunciando l'addio alla società emiliana. Per questo non concederà spazio al suo futuro per questi giorni: preparazione e concentrazione solo e soltanto sulla passerella finale del campionato in casa contro la Lazio. Poi, la prossima settimana, firmerà il contratto con lo Shakhtar che lo ha convinto col suo progetto Champions. E anche lo stesso De Zerbi è certo che sia lo step perfetto, e giusto, prima di spiccare ulteriormente il volo. Andare nell'Europa che conta in un club prestigioso, abituato a giocare nelle grandi coppe, senza però voler fare salti troppo lunghi. Ma passo dopo passo. Per uno partito dalla D, non è certo un problema, inseguire i sogni con pazienza.