tmw Donnarumma via dal Milan, il 1° pres.: "I campioni vogliono competere per la Champions"

Nel corso dell'intervista concessa a TMW per celebrare il gran rendimento di Gianluigi Donnarumma a Euro 2020, il suo primo presidente Ciro Amore ha commentato inevitabilmente anche il tanto discusso addio al Milan con destinazione Parigi: "Per quanto riguarda il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, dico solo una cosa: penso che tutti i campioni vogliano competere per la Champions, lui è uno di questi", le dichiarazioni del numero uno del Club Napoli.