Gianluigi Donnarumma miglior giocatore di Euro 2020. Un riconoscimento sicuramente meritato per il talentoso portiere classe '99, decisivo nella lotteria dei rigori tanto in semifinale quanto in finale, oltre che nel corso dell'intera manifestazione iridata. Per celebrare il suo trionfo internazionale, a pochi giorni dall'inizio della sua nuova avventura al Paris Saint-Germain, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva proprio chi l'ha visto sbocciare nella sua Castellammare di Stabia: il suo primo presidente, tra le fila del Club Napoli, Ciro Amore.

Presidente Amore, quanto è stato importante il contributo di Gigio in questo Euro 2020?

"Direi che è stato fondamentale. Donnarumma è stato decisivo per la vittoria finale dell'Italia, grazie ai rigori parati sia contro la Spagna in semifinale che ieri contro l'Inghilterra nella finale di Wembley".

Avete già avuto modo di sentirvi?

"Ci siamo scambiati dei messaggi in questa notte di festa, ma mi ha promesso di venire al nostro centro sportivo il prima possibile per festeggiare insieme questo nuovo grande traguardo".

Donnarumma oggi è il miglior portiere al mondo?

"Donnarumma è stato il portiere più decisivo d'Europa, ha tutte le qualità per essere l'estremo difensore della Nazionale italiana per tanti, tanti anni a venire. Gli faccio un grosso in bocca al lupo e gli auguro il meglio per il prosieguo della sua brillante carriera, se lo merita".

Che ricordo ha di lui ai tempi del Club Napoli?

"Ho conosciuto un bravissimo ragazzo e una bella persona, oltre che un grande portiere. Siamo tutti fieri di lui qui".

Chiosa inevitabile sul tanto discusso addio al Milan: lei, che lo conosce bene, cosa ne pensa?

"Per quanto riguarda il suo trasferimento al Paris Saint-Germain, dico solo una cosa: penso che tutti i campioni vogliano competere per la Champions, lui è uno di questi".