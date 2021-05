tmw Empereur verso il ritorno all'Hellas: difficile il riscatto da parte del Palmeiras

Alan Empereur tornerà questa estate di nuovo all'Hellas Verona. Il Palmeiras fino al 30 maggio avrà l'opzione per riscattarlo per poco più di due milioni di euro, ma al momento il club campione di Sud America è alle prese con una situazione economica non particolarmente florida, e quindi non è intenzionato a riscattare il difensore classe '94. Empereur ha con l'Hellas un altro anno di contratto e senza riscatto tornerà a Verona, col club di patron Setti che dovrà poi decidere del suo futuro.