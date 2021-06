tmw Empoli-Dionisi, ci siamo: summit decisivo. Due le alternative, attende la Samp

Alessio Dionisi sempre più lontano dalla panchina dell'Empoli. L'incontro di qualche giorno fa tra il club e il tecnico (assente e rappresentato dal suo avvocato) non ha portato esiti fruttuosi ed è adesso in corso un appuntamento, probabilmente decisivo, per quello che rischia di diventare un ultimo summit, almeno lato Empoli: difficilmente, infatti, si potrà arrivare alla fumata bianca. L'allenatore classe '80 è uno dei nomi vagliati dalla Sampdoria, che però per averlo dovrebbe pagare una penale, visto l'anno di contratto rimanente. Intanto al club toscano si lavora già sul possibile sostituto, qualcuno in grado di proseguire sulla scia del 4-3-1-2: in pole nelle idee del presidente Corsi c'è Aurelio Andreazzoli, che ha proposto un calcio divertente a Empoli valorizzando molti giocatori, ma piace anche il profilo di Fabio Liverani.