Nel corso dell'intervista a Tuttomercaotweb.com Eugenio Fascetti ha parlato anche della lotta salvezza. E ha detto: "Anche il Bologna che ha 28 punti non può star tranquillo. Fossi nella Fiorentina avrei paura, perché prende sempre gol nel finale. Ieri è andata bene. E' inconcepibile che una squadra esperta abbia questi cali. Prandelli è giusto che dica di essere ottimista ma io non vedo la cattiveria di altre squadre. C'è qualcosa che non quadra. Ripeto, in difesa prende troppi gol, anche se questo argentino, Quarta, mi pare bel pezzo. Io ora cercherei di parlare il più possibile con la squadra, senza creare turbative. Sabato c'è il Benevento e l'importante è non perdere. Una sconfitta sarebbe un dramma. Poi c'è anche il Torino che non vedo bene: ieri è stato penalizzato. Con il Var non si spiegano errori del genere, il Toro ha ragione a protestare. E non è la prima volte che ai granata fanno terra bruciata, non so se non sono ben visti. Fra rigori contro e non dati a favore.. Io dico: vai a vedere. Me lo devono spiegare quando vanno e quando no. Ogni domenica cambia il regolamento? Non vedo bene il Toro anche perché il Cagliari con quel pari nei minuti di recupero ha dimostrato che ora ha il vento in poppa".

Per la prossima stagione che farebbe alla Fiorentina?

"Farei un bel piazza pulita. Cambierei anche l'aria, ora c'è una cappa che non mi so spiegare. Tutte le squadre hanno periodo no ma la Fiorentina, a parte la vittoria con la Juve, non l'ho mai vista una squadra positiva".