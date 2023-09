tmw Fiorentina, nessun rilancio del Betis per Martinez Quarta: Chino verso la permanenza in viola

vedi letture

Il Betis Siviglia, a poche ore dalla fine del calciomercato, non ha ancora effettuato il rilancio decisivo con la Fiorentina per Lucas Martinez Quarta. Il difensore argentino è da settimane il primo obiettivo degli andalusi, ma a questo punto difficilmente ci sarà il rilancio visti anche i tempi tecnici stretti per chiudere l'operazione.

Il Betis sta aspettando ancora l'uscita dell'ex Lazio Luiz Felipe per formalizzare l'offerta per il Chino, ma l'Al Ittihad, club saudita sul difensore italobrasiliano, non è arrivato alla richiesta andalusa (ha tempo comunque fino al 20 settembre, giorno di chiusura del mercato saudita). A prescindere dalla situazione Luiz Felipe, comunque, a questo punto il destino di Martinez Quarta sembra sempre più legato ad una permanenza a Firenze.