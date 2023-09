tmw Fiorentina, rottura del crociato per Dodo: nessun intervento sul mercato degli svincolati

La Fiorentina è alle prese con una tegola che non avrebbe mai voluto avere. Dodo, uscito dopo cinque minuti nella sfida di ieri contro l'Udinese, ha infatti riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà restare ai box per non meno di sei mesi. Un problema in più per Vincenzo Italiano, che aveva la coperta già corta nel suo reparto difensivo, ma nonostante questo, come raccolto dalla redazione di TMW, la dirigenza viola non interverrà sul mercato degli svincolati.

Le alternative.

Appuntamento a gennaio dunque per la Fiorentina, che tornerà per forza sul mercato per cercare un giocatore in più per la difesa. Quali saranno invece le opzioni per l'allenatore da qui a fine anno? Il primo nome è quello di Niccolò Pierozzi, che a inizio anno era la riserva designata del terzino brasiliano, prima dello stop che lo ha tenuto ai box per questa prima parte della stagione. L'esplosione di Kayode ha di fatto oscurato l'assenza del terzino che lo scorso anno ha giocato in prestito alla Reggina totalizzando 34 presenze e 4 gol, ma adesso Pierozzi tornerà prepotentemente in corsa, anche se dovrà restare almeno altre due settimane in infermeria.

Opzioni Biraghi e Martinez Quarta.

Nella sfida di una settimana fa contro l'Atalanta al Franchi, nella parte finale della gara, Italiano ha schierato Cristiano Biraghi a destra, nonostante il capitano viola sia un mancino naturale, e, in emergenza, potrebbe anche ripensare a questa possibilità. Infine Lucas Martinez Quarta: l'argentino, nel suo passato alo River Plate, ha già giocato come esterno difensivo destro. Anche lui potrebbe essere un'alternativa.