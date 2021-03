tmw Futre e il Pallone d'Oro soffiatogli da Gullit: "Continuo a non capire cosa accadde nell'87"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW a margine di uno speciale evento de LaLiga, il campione portoghese Paulo Futre è tornata a parlare anche del tanto discusso Pallone d'Oro "rubatogli" nel 1987 da Ruud Gullit del Milan: "Continuo a non capire cosa sia successo. Arrivai all'Atletico Madrid dopo aver vinto la Champions col Porto, giocando proprio in finale forse la miglior partita della mia carriera, e fui subito decisivo nello storico 4-0 del Bernabéu contro il Real della 'Quinta del Buitre'. Non so cosa avrei dovuto fare di più per vincere quel Pallone d'Oro. Ero sicuro di farcela, ma alla fine sapete tutti come andò a finire: la spuntò Ruud Gullit del Milan".