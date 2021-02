tmw Genoa, Masiello: "Testa solo alla sfida con l'Inter. Grande rispetto ma nessuna paura"

Nel corso dell'intervista concessa ai nostri taccuini, il difensore del Genoa Andrea Masiello ha parlato dei prossimi impegni del team di mister Ballardini: "Andremo ad affrontare squadre importanti di tutto rispetto. Domenica incontreremo la prima della classe e non sarà una passeggiata. Dobbiamo dare il massimo con la consapevolezza di dare fastidio. Tre giorni dopo abbiamo una partita molto sentita a Genova come il derby. Non ci sono tante parole per descriverla. Ed infine andremo a Roma. Sono partite importanti".

Possiamo dire meno male che c'è l'Inter per evitare che le energie mentali e fisiche vadano direttamente al derby?

"No. Noi dobbiamo avere la forza di pensare partita dopo partita e fare una buona prestazione. Non andremo a Milano, fra virgolette, in vacanza ma andremo a giocare la sfida con umiltà e sacrificio. Poi vedremo quale sarà il risultato ma c'è la voglia di fare bene, saremo concentrati ma sereni. Sappiamo delle difficoltà che ci potrà creare l'Inter. C'è grande rispetto senza paura".

Di fronte ci saranno avversari del calibro di Lukaku e Lautaro. Come si fermano?

"In questo momento penso sia la coppia d’attacco più forte del campionato. Difficile dire come fermarli: massima concentrazione e massimo impegno fisico. Loro ti impegnano molto, sono veloci e forti dal punto di vista fisico. Bisognerà stare attenti, sarà un banco prova importante che ci deve far disputare una prova di spessore".