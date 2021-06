tmw Genoa-Strootman, ieri nuovo contatto: intesa di massima, serve quella con l'OM

Nell'intervista con Tuttomercatoweb.com, Kevin Strootman ha raccontato la sua esperienza al Genoa. I suoi mesi, brevi ma intensi. Ora il ritorno a Marsiglia, all'OM che ne detiene il cartellino ma forse la storia non è ancora finita. Perché, come una sessione fa, c'è sempre il Cagliari sul giocatore ma il Grifone è quella che sta facendo più sul serio forte anche dell'esperienza più che positiva vissuta dall'olandese in Liguria. Per questo la volontà del giocatore potrebbe avere la meglio: l'intesa di massima, al netto dei dettagli da limare, è pronta per essere trovata. Ora serve la quadra tra il club di Preziosi e quello del Presidente Longoria. Dopo il contatto di ieri, da oggi nuove riflessioni e parti al lavoro per trovare l'intesa.