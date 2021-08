tmw German Pezzella va al Betis Siviglia: nelle casse della Fiorentina 4 milioni di euro

Questa mattina è stato definito il trasferimento di German Pezzella dalla Fiorentina al Betis Siviglia. Dopo cinque stagioni, il difensore argentino torna in Andalusia e lo fa per una cifra intorno ai quattro milioni di euro. Per Pezzella, contratto di 4 anni col suo nuovo club.