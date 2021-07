tmw Golpe in vista in Serie A? È in corso a Milano la riunione tra i club insoddisfatti

È in corso di svolgimento, in un hotel del centro di Milano, la riunione tra i presidenti di Serie A insoddisfatti dell’attuale governance, che puntano a mettere in discussione la posizione del presidente di Lega, Dal Pino, e dell’ad De Siervo. Presenti, come raccolto da TMW, Enrico Preziosi per il Genoa, Beppe Marotta e Alessandro Antonello per l’Inter (ultimi ad arrivare, nel video in calce alla news), Joe Barone per la Fiorentina, Stefano Campoccia per l’Udinese, Massimo Ferrero per la Sampdoria, Aurelio De Laurentiis per il Napoli e Marco Canigiani (direttore marketing biancoceleste) per la Lazio. Seguiranno aggiornamenti.