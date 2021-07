Calcio e Finanza - Golpe in vista? Riunione a Milano per azzerare i vertici della Serie A

“Sto andando a Milano per partecipare a una riunione molto importante perché il 25 per cento negli stadi è una fregaccia”. Così Aurelio De Laurentiis, sulla via del capoluogo lombardo. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, si tratterebbe di una riunione programmata in serata in un hotel del centro di Milano, con protagonisti diversi club. A convocarla sarebbe stato Enrico Preziosi, patron del Genoa: partecipanti sicure Sampdoria, Lazio, Torino, Atalanta, Udinese, Verona ed evidentemente il Napoli, ma potrebbero intervenire altre società. Nel mirino, una sorta di golpe, volto a “detronizzare” l’attuale presidente di Lega Serie A, Paolo Dal Pino, e l’amministratore delegato Luigi De Siervo. Obiettivo complicato ma i club battaglieri, insoddisfatti dell’attuale governance, sarebbero intenzionati a provarci.