tmw Hellas Verona, Di Francesco ad un passo: Cagliari pronto a dare l'ok alla risoluzione

Eusebio Di Francesco è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore dell’Hellas Verona: il club scaligero è in fase avanzata nella trattativa con l'allenatore ex Roma e Sampdoria stando a quanto da noi raccolto. Il Cagliari è infatti pronto a dare l’ok alla risoluzione del contratto col tecnico, che a quel punto avrà il via libera per trovare l’accordo con gli scaligeri.