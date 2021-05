tmw I verdetti della stampa. Genoa: Zappacosta top, da Pjaca ci si aspettava di più

vedi letture

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2020-2021: Inter campione, poi Milan, Atalanta e Juventus in Champions League. Giù Benevento, Parma e Crotone. Cristiano Ronaldo capocannoniere, per la prima volta da quando è in Italia. Ma non è tutto qui: TuttoMercatoWeb ha deciso di interpellare tre firme per ogni piazza di Serie A per i giudizi sulla stagione appena conclusa. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Quale voto alla squadra? E quale all’allenatore?

IL MIGLIORE

Maurizio Moscatelli, Tuttosport: "Zappacosta. Un giocatore che, arrivato dal Chlesea, si è calato nella realtà rossoblu. Poi sulla fascia non ce n’era per nessuno. Velocità, rapidità e ottimo contributo in fase di realizzazione, è stato capace di ricoprire sia il ruolo di esterno destro che sinistro. Arrivava da un bruttissimo infortunio e ha trascinato i compagni".

Valerio Arrichiello, Il Secolo XIX: "Il migliore per me è stato Zappacosta: mi è sempre piaciuto ma quest’anno mi ha stupito, giocatore completo e di grande personalità, forse mi piace persino più a sinistra che a destra, è stato decisivo per la salvezza e meritava la chiamata di Mancini. Ci tengo però a menzionare anche l’eterno Pandev e Badelj".

Franco Avanzini, Genoanews1893.it: “Zappacosta. Un extraterrestre tra i ’normali giocatori’ della rosa. Recuperato appieno ha giocato sia a destra che a sinistra spingendo indifferentemente e sempre con eguali positivi risultati”.

IL PEGGIORE

Maurizio Moscatelli, Tuttosport: "Pjaca. E' un giocatore che, personalmente, a me piaceva tantissimo ma mi sarei aspettato molto da lui. Si vede che è un giocatore con qualità pazzesche ma non ha reso al top. E’ vero che partiva spesso dalla panchina ma, per esempio, anche Scamacca e Shomurodov lo facevano eppure avete visto cosa hanno fatto. Da lui invece mi sarei aspettato di più".

Valerio Arrichiello, Il Secolo XIX: "Come peggiore sin qui dico Pjaca: c'è chi ha fatto peggio di lui ma dico il croato perché da uno col suo potenziale mi aspettavo molto di più. Quest’anno finalmente gli infortuni lo hanno lasciato in pace ma ora è lui a doverci mettere qualcosa in più anche sotto l’aspetto caratteriale per vivere una carriera all’altezza del suo talento".

Franco Avanzini, Genoanews1893.it: “Pjaca. L'attaccante croato ha mezzi tecnici importanti che non ha espresso praticamente mai. Eppure era partito bene con una rete alla prima giornata contro il Crotone. Anche Zajc non ha brillato non trovando forse la giusta posizione. Era una stagione che poteva lanciarlo nell'olimpo del calcio ed invece l'ha relegato ai margini”.

VOTO ALLA SQUADRA

Maurizio Moscatelli, Tuttosport: "6,5. Da dividere però in due parti. 8,5, anche 9, a quella di Ballardini e 4 quella precedente. L’impresa del tecnico romagnoli è stata davvero importante".

Valerio Arrichiello, Il Secolo XIX: "6,5. I tanti casi di Covid di inizio campionato hanno reso tutto più difficile nei primi mesi ma anche con Maran si poteva e doveva fare di più. Ma da quando è arrivato Ballardini si è visto un altro Genoa, una squadra viva che non ha mai più perso uno scontro diretto e ha meritato la salvezza, obiettivo che però poteva essere raggiunto anche qualche giornata prima".

Franco Avanzini, Genoanews1893.it: "Il voto alla stagione può essere un 6 che di fatto è una media fra la prima parte, da 5, e la seconda da 7".

VOTO ALL’ALLENATORE

Maurizio Moscatelli, Tuttosport: "Maran 5,5. E' arrivato all'ultimo, nominato a fine agosto e dopo 20 giorni aveva già il campionato. Con una squadra ancora da formarsi, Shomurodov per esempio è arrivato il 3 ottobre, e dopo la prima partita è esploso il focolaio Covid. Ha fatto degli errori lui ma è stato anche sfortunato. Ballardini direi, come sopra, 9 per l’impresa di condurre la squadra alla salvezza con due giornate di anticipo".

Valerio Arrichiello, Il Secolo XIX: "A Maran 5. Le attenuanti ci sono: ha avuto poco tempo per la preparazione e lo scoppio del focolaio-Covid. Però non è riuscito a dare un’identità al suo Genoa, ha cambiato troppi moduli e non è riuscito a entrare in sintonia con il gruppo. A Ballardini invece 8. Balla IV si è confermato infallibile, sin dal delicatisismo esordio al Picco. Ancora una volta ha preso in corsa un Genoa in crisi e lo ha rigenerato rapidamente. E’ vero che la squadra nel finale ha un po’ frenato ma non bisogna dimenticare come era messo il Genoa quando Ballardini è arrivato e come lo ha subito risollevato a gennaio".

Franco Avanzini, Genoanews1893.it: "A Maran darei 5. Non ci ha capito molto ma c’è da dire che non ha potuto utilizzare per gran parte della sua permanenza Zappacosta e da subito ha avuto il problema del Covid 19. A Ballardini invece darei 7. Sette gare utili consecutive hanno riportato a galla il Grifone. A marzo sembrava già salvo, poi ha avuto una piccola flessione per poi ritrovarsi nel finale di stagione sfociata nella decisiva gara di Bologna".