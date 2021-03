tmw Iachini: "Resto legato alla Fiorentina. Se Commisso richiamasse? Ora tifo per Prandelli"

"Sono consapevole di aver fatto di tutto per il bene della squadra". A parlare così della Fiorentina - nell'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com - è proprio l'ex tecnico viola Beppe Iachini (sostituito poi sulla panchina da Prandelli): "Non mi rimprovero nulla. L'anno scorso la squadra è stata condizionata in modo pesante dal Covid e abbiamo fatto una media da Europa. Sono contento del rapporto che ho creato con il presidente e i calciatori. Alla Fiorentina resto legato".

Se Commisso richiamasse? "Con il Presidente ho mantenuto un ottimo rapporto. Ma non ci penso: tifo per Prandelli e tutta la Fiorentina affinché possa fare bene. Auguro ai viola le migliori fortune".

Come risponde a chi la accusava di essere troppo difensivista? "Giocavamo con Chiesa esterno, due punte, poi in mezzo al campo con delle mezzale offensive. E quest’anno c’era Bonaventura con Castrovilli. Mi sembra assurdo definirmi difensivista. Abbiamo fatto il nostro percorso arrivando in una situazione complicata con la squadra che aveva il Coronavirus e portato a casa risultati".