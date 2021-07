tmw Il Lione preme per Onana: Inter al lavoro per bloccarlo nel 2022 e battere la concorrenza

André Onana, tra Ligue 1 e Serie A. Il portiere camerunese dell'Ajax, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha già deciso di provare una nuova avventura e, ad oggi, ha sul piatto due offerte concrete: una del Lione del suo ex allenatore Peter Bosz per il 2020-21, un'altra dell'Inter per il 2022-23.

I nerazzurri, che non possono permettersi investimenti di alcun tipo, lavorano per bloccare l'estremo difensore classe '96 come rinforzo a parametro zero tra un anno ed erede di capitan Handanovic tra i pali, anche se in questo momento sono i francesi del Lione a pressare maggiormente con l'obiettivo di strappare un accordo immediato coi lancieri, ancora proprietari del suo cartellino.

I contatti tra le parti vanno avanti, Onana - che potrà tornare in campo dal prossimo 3 novembre dopo la squalifica (o piuttosto il malinteso) per doping - può finire in Italia tra un anno o trasferirsi subito in Francia. Sono giorni decisivi per il futuro dell'ex Barcellona.