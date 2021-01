tmw Il Milan stringe per Simakan e Kone. C'è distanza ma i rossoneri sono fiduciosi

Mohamed Simakan e Kouadio Koné sono i due obiettivi principali del Milan per rinforzare la rosa e coltivare i sogni di gloria nella seconda parte di stagione. Il club rossonero, ormai da diversi mesi, ha messo gli occhi sul centrale dello Strasburgo: classe 2000, Simakan è valutato 18 milioni, mentre il Diavolo offre 12-13 più bonus. In Via Aldo Rossi sono fiduciosi che l'affare possa andare in porto - forti dell'accordo raggiunto col calciatore -, anche perché il Chelsea sembra aver dirottato le attenzioni su altri giocatori (e deve prima sfoltire) e il Lipsia vorrebbe rimandare l'affare alla prossima estate.

Molto vicino sembra anche il centrocampista del 2001. Koné è un pallino di Paolo Maldini, che è stato letteralmente stregato dalle qualità del talento del Tolosa e ha offerto 7-8 milioni per portarlo subito a Milano. I francesi però chiedono 12-13 più bonus. Anche in questo caso le sensazioni sono positive e l'impressione è che la trattativa possa sbloccarsi nei prossimi giorni.