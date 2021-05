tmw Il PSG vuole acquistare Kean, trattativa in corso. La richiesta dell'Everton è 40 milioni

vedi letture

Il Paris Saint-Germain vuole trattenere Moise Kean ed è al lavoro per riscattare il centravanti classe 2000 dall'Everton. Se per Mauro Icardi, dinanzi alla giusta offerta, l'avventura a Parigi potrebbe concludersi questa estate, per Kean la volontà del club parigino è diversa. Ed è quella di trattenerlo, con l'acquisto a titolo definitivo.

Acquistato dall'Everton per 27.5 milioni di euro più 2.5 milioni di euro più bonus nell'agosto 2019, Kean un anno fa s'è trasferito al PSG in prestito secco. E ha disputato un'ottima stagione, con 17 reti tra campionato e coppe. Dopo l'ultima stagione i toffees per cederlo a titolo definitivo chiedono circa 40 milioni di euro: la trattativa è in corso, contatti continui tra i due club per giungere a un accordo che vada bene a entrambi. E Kean, dal canto suo, ha già dato l'ok a una permanenza a Parigi. A titolo definitivo.