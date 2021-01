tmw Il punto su Milik al Marsiglia. Tra clausola, dettagli e intesa vicina: ore decisive

Ancora attesa sul fronte aperto tra Napoli e Marsiglia per il passaggio di Arkadiusz Milik in Francia. I termini sono noti. Il giocatore attende i documenti dagli uffici del Napoli per rinnovare per due anni. Dopo la firma, potrà andare così in prestito con obbligo di riscatto all'OM per 9+4 con 20% della futura rivendita. Tecnicamente, se si è a scadenza come Milik, non si può infatti andare in prestiti vincolati a, ma serve un contratto più lungo. In tutto questo, tra le richieste del Napoli, mentre le parti aspettano solo il semaforo verde, si è aggiunta anche una richiesta di inserire una clausola per evitare a Milik un primo trasferimento in Italia per una durata di tempo stabilita (simile a quella di Icardi al PSG per l'Italia). Il giocatore è convinto di Marsiglia e del progetto ma la questione clausola non piace a entrambe le controparti. Così serve aspettare ancora la nuova risposta del Napoli. In un pomeriggio che sembra comunque ancora poter essere quello decisivo, al massimo la giornata di domani, a meno che il club azzurro non decida di portare ancora avanti la questione.