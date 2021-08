tmw Inter, bloccato Belotti ma proseguono i contatti per Correa: agenti al lavoro

Al momento non ci sono ancora sviluppi per la trattativa per il passaggio di Joaquin Correa all'Inter. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW gli agenti stanno continuando a lavorare e a spingere per portare il Tucu a Milano, mediando tra i due club per trovare un punto d'incontro definitivo. I nerazzurri - che hanno bloccato Belotti - aspettano e sperano di avere il giocatore che Inzaghi ha chiesto e con il quale esiste già un accordo fino al 2025. Contatti in corso.