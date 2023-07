tmw Inter, in attesa delle visite prima cena a Milano per Bisseck: le immagini del difensore

Prima cena milanese per Yann Bisseck, prossimo difensore dell'Inter. Nella giornata di oggi il difensore è stato in sede, insieme ai suoi agenti, e tutti i dettagli per il suo trasferimento in nerazzurro sono stati sistemati. Nella giornata di domani il calciatore svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto e diventare a tutti gli effetti un giocatore dei vice campioni d'Europa.

L'annuncio.

Sempre per la giornata di domani è prevista anche l'ufficialità, con Bisseck che seguirà tutto l'iter di test e otterrà l'idoneità sportiva, prima dei comunicati dell'Inter. Il difensore arriverà a Milano per 7 milioni di euro.