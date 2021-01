tmw Inter-Lautaro 2025, a fine mese nuovi contatti per il rinnovo: la situazione

Lautaro Martínez e l’Inter, lavori in corso per il rinnovo. Tra fine mese e i primi di febbraio dovrebbero riprendere le trattative per parlare del prolungamento di contratto fino al 2025. Confermata la volontà di inserire una clausola anti Juve da 150 milioni di euro da valutare ancora se rimarrà quella da 111 milioni per le altre squadre. I nuovi contatti avranno lo scopo di avvicinarsi ulteriormente alla fumata bianca. Manca ancora qualche dettaglio, ma c’è la volontà reciproca di trovare un accordo. Adeguamento e prolungamento. L’Inter lavora per blindare Lautaro.