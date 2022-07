tmw Inter, le cifre dell'affare Carboni con il Cagliari: riscatto a poco più di 7,5 milioni

Franco Carboni dall'Inter al Cagliari, un'operazione diventata ufficiale nella scorsa settimana. Di seguito le cifre ufficiali dell'affare, sviluppatosi in un prestito con diritto di riscatto per i sardi e contro-opzione per l'Inter.

Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, il riscatto dei rossoblu è fissato a poco più di 7,5 milioni di euro con i nerazzurri che successivamente, in caso volessero riprenderselo, dovrebbero versare a loro volta un po' meno di 9 milioni nelle casse del club di Giulini. Una differenza di circa un milione.