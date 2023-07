tmw Inter, nel pomeriggio le visite mediche di Frattesi a Milano: poi l'ufficialità

vedi letture

Dopo le parole dell'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ha di fatto annunciato il passaggio di Davide Frattesi all'Inter, il centrocampista è atteso nel pomeriggio al CONI a Milano dove svolgerà le visite mediche di rito, prima di firmare il suo contratto con il club nerazzurro che successivamente darà l'ufficialità dell'acquisto.

Le parole di Carnevali.

Queste invece le dichiarazioni di Giovanni Carnevali: "È fatta per Frattesi all'Inter, ha firmato poco fa. Siamo contenti e non è stata facile. La trattativa è stata lunga e c'erano varie società, ma con l'Inter si è chiusa nel modo migliore, sia per noi che per il giocatore, che ha sempre avuto una preferenza per il club nerazzurro".