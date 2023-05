tmw Inter o Napoli? Vicario pronto per una big. Tutto dipenderà dalle offerte per Onana e Meret

Quello di Guglielmo Vicario è oggi il primo nome per Inter e Napoli qualora in estate dovesse arrivare l'offerta giusta per chi oggi difende i pali di queste due squadre. In entrambi i casi, infatti, l'attuale estremo difensore è in uscita con la giusta offerta e l'estremo difensore dell'Empoli è il prescelto di Marotta e De Laurentiis si dovesse concretizzare questa operazione in uscita.

Il punto sull'Inter

André Onana ha una valutazione di mercato intorno ai 50 milioni di euro. Piace al Chelsea, ma un possibile scambio con Kepa vociferato negli scorsi giorni non è ipotesi che sta in piedi a causa del proibitivo ingaggio percepito a Londra dal portiere spagnolo. Per Onana, invece, è possibile arrivi un'offerta da parte dei blues e in caso di offerta soddisfacente l'Inter andrebbe senza indugiare sul portiere dell'Empoli.

Il punto sul Napoli

Quello nerazzurro è un po' lo stesso ragionamento che fa il Napoli, società che tra l'altro nelle prossime settimane potrebbe ritrovarsi nell'organigramma proprio l'attuale ds dell'Empoli Pietro Accardi. Vicario piace e non poco ma anche in questo caso verrà avviata una trattativa solo in caso di uscita di Alex Meret, portiere campione d'Italia valutato intorno ai 25 milioni di euro apprezzato proprio in Premier.