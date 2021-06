tmw Inter, summit con gli agenti di Ranocchia per il rinnovo: si va verso un accordo annuale

Andrea Ranocchia verso il rinnovo con l'Inter. Come raccolto da TMW, i procuratori del difensore in scadenza di contratto sono appena arrivati nella sede nerazzurra per incontrare la dirigenza ed estendere il contratto del classe '88 fino al 2022 (con opzione per un'altra stagione).

In calce, la foto scattata dal nostro inviato con gli agenti Tullio Tinti e Manuel Montipò fuori da Casa Inter.