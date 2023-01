tmw Intrigo Shomurodov: tre di A interessate ma la Roma vuole venderlo. Il Lille può fare l'offerta

Resta uno dei temi centrali per il mercato della Roma il futuro di Eldor Shomurodov. La società giallorossa è pronta a far partire l'attaccante uzbeko per il quale non mancano certo gli interessamenti. Il Torino, anche di recente, si è incontrato con la dirigenza giallorossa a Milano ma l'intesa tra Vagnati e Pinto non è arrivata. Così proprio in queste ore è tornata sotto la Cremonese e anche lo Spezia ha fatto un sondaggio per il giocatore. Attenzione, però, all'ipotesi estera: la Roma, anche per i vincoli legati al FFP, vuole cedere i giocatori ed evitare dei prestiti (vale lo stesso per Zaniolo e per Karsdorp). Dalla Serie A per adesso nessuna proposta definitiva o con obbligo di riscatto mentre il Lille, anche se a cifre leggermente inferiori, potrebbe comprare Shomurodov e convincere così la Roma a cederlo in Ligue 1.