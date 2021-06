tmw Italia rientrata in albergo dopo la rifinitura: stasera la decisiva sfida alla Svizzera

Italia rientrata al Parco dei Principi, l'albergo che è stato scelto come centro nevralgico dell'avventura azzurra a Roma in questa prima fase degli Europei. La squadra di Roberto Mancini ha effettuato la rifinitura stamane, con la novità di Di Lorenzo che sembra aver superato Toloi nella corsa ad una maglia da titolare sulla destra, ed ora è tornata in hotel per un po' di riposo. Stasera, ore 21.00, appuntamento su TMW per seguire la sfida alla Svizzera che per gli azzurri vale già un posto agli ottavi di finale: