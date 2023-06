tmw Juve, Allegri resta al 100%: via al mercato. Il punto sugli obiettivi dei bianconeri

Massimiliano Allegri resterà alla Juventus, senza se e senza ma. Il tecnico bianconero non ha mai preso in considerazione alternative a quella bianconera e sarà lui a guidare la squadra anche nella stagione 2023/2024. Presto in casa bianconera comincerà a tutti gli effetti anche il mercato, che sarà guidato momentaneamente dal nuovo ds Manna.

La Juventus è alla ricerca di un esterno a destra e di un centrocampista per sostituire Paredes, che tornerà al Paris Saint Germain. Per il primo ruolo si stanno valutando diverse ipotesi: da Lucas Vazquez a Wilfred Singo fino ad Emil Holm. La società lavora anche per allungare di un anno il contratto a Cuadrado. Da tenere presente che alla base tornerà anche Cambiaso dopo il prestito al Bologna. Frattesi resta il primo obiettivo invece per il centrocampo, anche se su di lui sono forti anche Inter e Roma. Per Milik presto riprenderà la trattativa con il Marsiglia.