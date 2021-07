tmw Juve, anche De Sciglio, Perin e Pinsoglio arrivati al J Medical per le visite

Proseguono gli arrivi, in casa Juventus, al J Medical per le prime visite mediche in vista dell'inizio della stagione. Presenti anche Carlo Pinsoglio, Mattia Perin e Mattia De Sciglio, che hanno iniziato i test dopo essere passati dalla Continassa. Di seguito le foto di TMW: