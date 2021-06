tmw Juve, Clemenza rientra dopo il prestito al Sion: ora diverse ipotesi italiane

È terminata l’esperienza svizzera del fantasista classe 1997 di proprietà della Juventus Luca Clemenza. Un anno al Sion con il quale ha conquistato la salvezza nel massimo campionato nazionale e nel quale ha maturato un’esperienza produttiva oltre che formativa per il proprio percorso di crescita. Quindici presenza stagionali con un gol e tre assist all’attivo ma anche l’apprezzamento da parte della società svizzera. A complicare la stagione un problema fisico che l’ha tenuto fuori per qualche settimana e un cambio in panchina con l’addio di Fabio Grosso che ha modificato le scelte societarie. Ora si apriranno le porte del ritiro con la prima squadra bianconera sotto gli occhi di Max Allegri che ne conosce da tempo le capacità.

IPOTESI ITALIANE - E proprio Fabio Grosso in quel di Frosinone rivorrebbe a disposizione Clemenza con il quale la stima reciproca è grande dai tempi della Primavera della Juventus. Oltre all’ipotesi Frosinone sul piatto anche quella del Pisa del neodirettore sportivo Chiellini, delle neopromosse in Serie B Alessandria e Perugia (umbri che già prima del Sion l’avevano cercato) e quel Vicenza dove il centrocampista classe 1997 è calcisticamente nato. E occhio alla possibilità Parma dove in panchina siede Enzo Maresca che ha allenato Clemenza quattro anni fa all’Ascoli.