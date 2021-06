tmw Juve, non solo il Genoa su Frabotta. L'esterno classe '99 piace anche all'Empoli

E' Gianluca Frabotta uno dei nomi caldi di questa prima fase del mercato. L'esterno della Juventus, infatti, piace al Genoa ma il club rossoblù non è l'unico interessato al classe '99. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, anche il neo promosso Empoli ha messo gli occhi sul giocatore, ritenuto una pedina adatta per la rosa azzurra in vista della stagione in A.