tmw Juve, Petrelli sempre più verso il Genoa: poi prestito in Serie B

La Juventus sta per chiudere con il Genoa l’acquisto dì Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 che resterà poi alla corte rossoblù in prestito per i prossimi mesi. Ma non sarà l’unico affare sull’asse Genova-Torino perché Manolo Portanova è pronto a passare al club di Preziosi così come l’attaccante dell’Under 23 classe 2001 Elia Petrelli (cinque gol e 4 assist nella prima parte di stagione). Discorso in via di definizione tra club, contatto quotidiano invece tra i rappresentanti del giocatore e i liguri per trovare una quadra contrattuale. Per Petrelli, particolarmente stimato dal grifone, con il concretizzarsi del passaggio al Genoa si apriranno poi le porte del prestito in Serie B, con Reggiana e Frosinone interessate.