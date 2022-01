tmw Juventus, colpo Denis Zakaria: si lavora per farlo arrivare domani a Torino

vedi letture

Denis Zakaria e la Juventus, contatti no stop per far sbarcare domani a Torino il centrocampista svizzero. Nelle casse del Borussia Mönchengladbach 3.5 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 3.5 milioni di bonus per chiudere l'accordo: andrà in scena in questi minuti un ultimo decisivo summit, la Juve aggiungerà qualche piccolo bonus per poi mettere tutto nero su bianco e far arrivare il giocatore domani in Italia.