Juventus, Kulusevski sulla lista dei cedibili: l'obiettivo è alzare l'offerta per Vlahovic

La Juventus continua a seguire con grande interesse Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che ha deciso di non rinnovare il contratto con il club attualmente in scadenza nel 2023. I bianconeri hanno deciso di anticipare l'offerta ai viola per prenderlo già a gennaio e per poter alzare la proposta da presentare a Commisso, hanno deciso di mettere sul mercato anche Kulusevski, arrivato nell'estate del 2020 ma che non sta trovando grande continuità con Massimiliano Allegri.