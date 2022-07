tmw Juventus, lunedì le visite mediche di Cambiaso. Poi contratto fino al 2026

Lunedì sarà il giorno in cui Andrea Cambiaso diventerà a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Sono state programmate infatti le visite mediche a Torino. Poi l’esterno firmerà un quadriennale, fino al 2026. Da capire ancora se resterà in bianconero oppure se la società deciderà di prestarlo per la prossima stagione, con Bologna e Salernitana sullo sfondo e pronte ad acquistare il calciatore a titolo temporaneo.