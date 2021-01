tmw Juventus, torna calda la pista Scamacca: nuovo contatto con il Sassuolo

Torna calda la pista legata a Gianluca Scamacca per la Juventus, sempre a caccia di una quarta punta in grado di dare il cambio a Morata, Cristiano Ronaldo e Dybala: per questo, a margine dell'incontro tra rappresentanti dei club di Serie A, oggi tornati a confrontarsi per l'Assemblea di Lega Serie A, i bianconeri stanno discutendo dell'affare con l'amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali. L'obiettivo è abbassare le pretese del club emiliano, disponibile a lasciar partire il suo attaccante, attualmente in prestito al Genoa, solo in prestito con obbligo di riscatto.