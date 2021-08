tmw Juventus, tornano i campioni d'Europa: Bonucci, Bernardeschi e Chiesa al JMedical

Prime visite dell'anno anche per tre dei quattro azzurri campioni d'Europa con l'Italia di Mancini in questa estate di grandi successi per il nostro paese. Federico Chiesa, Leonardo Bonucci e Federico Bernardeschi hanno raggiunto in questi minuti il JMedical per sottoporsi alle visite mediche di inizio stagione. Mancano, a questo punto, i soli Chiellini e Alex Sandro per comporre definitivamente la rosa con cui Massimiliano Allegri lavorerà fino ad inizio campionato, mercato permettendo.