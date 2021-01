tmw Kovalenko subito: l'Atalanta prova il colpo, lo Shakhtar apre all'addio

Uno dei migliori talenti ucraini è già stato bloccato dall'Atalanta per l'estate. Viktor Kovalenko ha deciso di non rinnovare con lo Shakhtar Donetsk e di firmare da svincolato con la Dea. Che però, ceduto all'estero Amad Diallo, non vuol perdere il posto da extracomunitario che si è liberato in rosa e per questo, anche in virtù delle cessioni nel reparto avanzato, Papu Gomez su tutti, sta cercando di anticipare il colpo.

L'Atalanta prova a prendere subito Kovalenko

Lo Shakhtar apre Conscio che lo perderà in estate a zero euro, lo Shakhtar è pronto a liberare subito a fronte di un indennizzo, Kovalenko. Chiamate dall'Atalanta e dagli intermediari, è arrivato il semaforo verde da parte del club ucraino ma servirà trovare prima l'intesa economica. Poi Gasperini potrà abbracciare il centrocampista offensivo del club di Donetsk.